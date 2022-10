Salerno, in campo con i beniamini grazie allo Sportello dei Sogni

Thomas è steso nel suo letto d'ospedale. Stringe tra le mani la maglia granata di Franck Ribéry, sognando di poter incontrare, un giorno, lui e la sua squadra del cuore. Non la molla mai, nemmeno quando è in terapia intensiva: vuole che il suo eroe gli sia vicino. Sembra impossibile, eppure, ogni tanto i sogni diventano realtà: il 22 ottobre, Thomas potrà incontrare la Salernitana e assistere alla partita come ospite in tribuna con la sua famiglia.

Come lui anche Mario e Lorenzo hanno realizzato il sogno del cuore grazie allo Sportello dei Sogni, organizzazione di volontariato con sede a Salerno ed attiva in tutta Italia.

I tre bambini sono ricoverati in tre ospedali diversi: Meyer di Firenze, Santo Spirito di Pescara e Santobono Pausilipon di Napoli. Tutti e tre lottano contro tre diagnosi diverse ma hanno un comune ed unico desiderio del cuore: incontrare i loro campioni: Ribery, Bonazzoli e l'intera squadra della Salernitana.

Thomas, 11 anni, vive a Lanciano, in provincia di Chieti, Lorenzo, 9 anni, vive a Massa Martana vicino Terni, Mario 9 anni vive a Fisciano in provincia di Salerno. Allo Sportello dei Sogni sono arrivate in tempi diversi, tre mail in cui tre giovani madri, accanto ai loro piccoli guerrieri da molti mesi, esprimevano ci che potesse renderli felici e potesse distrarli dalle dolorose terapie, ovvero incontrare i giocatori della Salernitana.

Grazie alla disponibilità della Salernitana, e del presidente Danilo Iervolino, questi sogni nati a distanza, in tre camere di ospedali differenti in Italia, si sono incrociati e diventeranno un unico grande sogno. Infatti, sabato 22 ottobre alle ore 15 allo stadio Arechi, in occasione della gara casalinga Salernitana - Spezia, i bambini si conosceranno e saranno ospiti in tribuna con i loro familiari, per poi scendere in campo «a sorpresa» con i giocatori della Salernitana.

Per i fondatori dello Sportello dei Sogni, «i sogni sono desideri di felicità e confidiamo davvero affinché questi magici desideri del cuore generino i benefici emotivi utili alla lotta alla malattia dei nostri piccoli guerrieri».