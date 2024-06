Polla, poeta a 11 anni e le sue composizioni le legge anche Flavio Insinna

Flavio Insinna legge la poesia scritta da un bambino di 11 anni e dedicata al suo paese, Polla. Il piccolo scrittore si chiama Luigi Esposito Piccolo e da qualche mese stava scrivendo delle poesie - oltre cento -. Ha quindi deciso di trovare il modo di pubblicarle cercando siti di autopubblicazione.

Nel suo percorso ci sono state delle ovvie difficoltà ma ha trovato - come in una favola - un aiutante speciale: l'inventore del "Libro sospeso" Michele Gentile. Quest'ultimo ha supportato il piccolo scrittore, frequenta la prima media ed ecco che è nato "Poesie a modo mio", numero 0. Numero 0 perché il libro contiene solo 40 poesie e le altre saranno pubblicate in altre edizioni.

A dirlo è lo stesso Luigi che le idee le ha molto chiare. Non solo.

La presentazione in un "viaggio" speciale

La presentazione del libro di poesie di un bambino di 11 anni è stata in un luogo particolare: un autobus delle Autolinee Curcio che di solito trasporta studenti e che ora ha fatto viaggiare grazie a delle rime di un autore sognatore. Tra le sorpresa della presentazione gli audio di Flavio Insinna il quale ha letto tre diverse poesie e ringraziato Luigi per aver creduto in un proprio sogno.