L'auto di grossa cilindrata parcheggia nello spazio davanti alla palazzina dove abita il piccolo Samuele. Giuseppe Ferrara, un imprenditore di Napoli, scende dalla vettura con un suo tecnico fidato e bussa all'interno Marcelli-Iannuzzi. Inizia così il nuovo capitolo della favola di Samuele. Ferrara che si occupa della sicurezza dei vip e già in passato si è distinto per aiutare i più piccoli, ha conosciuto attraverso gli articoli la storia di Samuele.

LEGGI ANCHE Volo gratis al bambino malato, Volotea mantiene la promessa

Si tratta del bambino di tre anni affetto da oloprosencefalia semilobare che più volte durante l'anno è costretto a delle visite al Gaslini di Genova e del suo caso si era interessata la compagnia aerea Volotea donando viaggi gratuiti per il piccolo da Napoli alla Liguria. Ferrara si è interessato al caso e ha compreso che il bambino non ha bisogno solo di biglietti gratis o di raccolte firme ma di aiuti concreti. La mamma, la combattente Giulia, più volte aveva manifestato la necessità di una stanza multisensoriale per permettere al piccolo di giocare e di avere sollecitazioni importanti per il suo vivere quotidiano. E così Giuseppe Ferrara ha convocato un suo tecnico fidato, è salito in auto e da Napoli è partito alla volta di Polla. Ha preso un caffè in un bar e ha chiesto della famiglia Marcelli. A questo punto il barista ha chiuso l'attività e ha accompagnato direttamente l'imprenditore davanti casa, perché a Polla vogliano tutti bene a Samuele.

LEGGI ANCHE Samuele, un aiuto per pagare i voli che lo fanno sopravvivere

E rieccoci alla scena inizale: l'auto parcheggiata davanti alla palazzina, il campanello suona e Giulia apre la porta. Per ore i genitori di Samuele e l'imprenditore parlano delle necessità che il piccolo, di come dovrebbe essere una stanza multisensoriale adatta a lui e di cosa si potrebbe fare. Il tecnico prende appunti e Giuseppe avvia le telefonate. Si mette in contatto con Nico Langone, un talentuoso progettista di Polla che stava già progettando la stanza, e mette a disposizione i fondi necessari. E così Ferrara - che ha aiutato bambini non solo in Italia ma anche in altri continenti - fa scattare tutto ciò che necessario, La stanza multisensoriale sarà costruita direttamente nella casa di Samuele e fra qualche mese sarà realtà. Giuseppe prende in braccio Samuele, il piccolo ride. E' un attimo che dura un'eternità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA