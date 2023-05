Vallo della Lucania, Lucibello vince le elezioni alla Banca 2021: «Ora avanti con la fusione»

Un risultato netto quello restituito dall'assemblea dei soci di Banca 2021, tenutasi nella giornata di oggi con la modalità del rappresentante designato, dopo la revoca della sospensione del voto, comunicata alla Bcc dal Tribunale di Napoli, III sezione civile, lo scorso 24 maggio.

All’ordine del giorno, oltre all’approvazione del bilancio 2022, era previsto – tra gli altri punti – il rinnovo delle cariche sociali. La lista guidata da Pasquale Lucibello ha ottenuto una netta maggioranza i cui candidati sono stati tutti eletti: Pasquale Lucibello (voti 2761) (candidato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione), Raffaele Baratta (voti 2699), Vincenza Basile (voti 2698), Domenico Carlomagno (voti 2707), Pasquale Gentile (voti 2723), Rosa Lefante (voti 2712), Marcello Eliseo Mango (voti 2685), Domenico Priore (voti 2701), Antonio Reitano (voti 2688), Elio Rinaldi (voti 2727), Celestino Sansone (voti 2722). 606, invece, sono i voti ottenuti del candidato più votato della lista guidata dal socio Giuseppe Perito, per la quale, pertanto, nessun candidato è stato eletto.

L’assemblea appena tenutasi è la più partecipata di sempre: infatti, i voti validamente espressi sono stati 3399, circa il 51,50 % degli aventi diritto, superando anche l’ultima sssemblea del 28 e 29 marzo 2023, già particolarmente partecipata.

Soddisfatto dell’esito delle elezioni il presidente Pasquale Lucibello: «I soci, ai quali rivolgo il mio personale ringraziamento e quello del nuovo consiglio di amministrazione, hanno espresso un apprezzamento e un supporto che ci lusinga. Un’affermazione così eclatante non può che caricarci di energia e di entusiasmo per i nostri progetti futuri. I soci hanno espresso chiaramente cosa vogliono e cosa non vogliono per la loro Banca, in un momento di forte democrazia della base sociale. Grazie a questa manifestazione di stima possiamo dar seguito alla nostra vision aziendale, interpretando in modo sempre più efficace il ruolo di Banca di prossimità. In questi ultimi mesi abbiamo incontrato tantissimi soci, che, oltre ad esprimere sostegno e dimostrare vicinanza, ci hanno stimolato su tanti nuovi progetti e su tante nuove attività che nel breve periodo realizzeremo. Metteremo i soci ancora di più al centro del nostro modello di Banca di Credito Cooperativo e lo faremo con un forte senso di responsabilità. Un ringraziamento di cuore a tutta la squadra dei dipendenti della nostra Banca: hanno lavorato con grandissima professionalità, profondendo il massimo impegno. Mi preme, altresì, ringraziare la capogruppo Bcc Banca Iccrea per il supporto costante e per essere sempre più un punto di riferimento. Adesso ci metteremo subito al lavoro, in totale sintonia con il collegio sindacale, al quale auguro buon lavoro, per cogliere gli spunti forniti dai soci in questi mesi, efficienteremo tutti i processi aziendali per dare al territorio una Banca che possa essere oggi e in futuro un valore aggiunto. Ci aspettano mesi intensi, vista anche l’operazione di fusione con la consorella Bcc di Buccino e dei Comuni Cilentani per la quale si è in attesa dell’autorizzazione della Banca Centrale Europea; in seguito, convocheremo un’apposita sssemblea straordinaria in cui ogni socio potrà esprimere la propria opinione avendo ben chiaro che sono i soci i veri proprietari della Banca».