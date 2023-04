Salerno, inaugurata la nuova sede di Fideuram

È stata inaugurata la nuova sede di Fideuram in via Cuomo, 29, a Salerno.

Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza delle principali autorità della città.

In rappresentanza di Fideuram-Intesa Sanpaolo Private Banking erano presenti Fabio Cubelli, condirettore generale di Fideuram, Stefano Gallizioli, responsabile coordinamento delle reti Fideuram e Sanpaolo Invest, Giuseppe Magliulo, area manager Campania, Calabria e Sicilia di Fideuram e Sanpaolo Invest e Sergio Orlando, divisional manager Campania (no Napoli) di Fideuram e Sanpaolo Invest.

Nei nuovi uffici i consulenti finanziari delle reti Fideuram e Sanpaolo Invest potranno accogliere ed assistere i propri clienti in spazi ancora più ampi e funzionali. Nella nuova sede opereranno 35 private banker, che amministrano 975 milioni di euro di risparmi di oltre 7.700 clienti principalmente di Salerno e della sua provincia, coordinati dai regional manager Mario Petti e Onofrio Lamanna.

Alla prima parte della cerimonia inaugurale, svoltasi presso i nuovi uffici con il taglio del nastro, la benedizione dei locali, l’intervento istituzionale dei vertici di Fideuram e un momento conviviale è seguita una serata al Teatro Municipale Giuseppe Verdi dove i 500 ospiti di Fideuram e Sanpaolo Invest hanno potuto assistere allo spettacolo teatrale di Marco Falaguasta «Vorrei, sì che vorrei ma poi...». L’attore, commediografo e regista italiano si è cimentato in una satira divertente e impietosa della nostra società, dei nostri costumi e dei rinnovati linguaggi, dai quali gli adulti si sentono sempre più spesso esclusi.

Cubelli ha così commentato: «La nuova apertura della sede Fideuram è un esempio concreto dell’attenzione che vogliamo continuare a riservare alla città di Salerno e ai suoi cittadini. In questa nuova sede vogliamo continuare ad ascoltare i clienti e le loro esigenze, proponendo una pianificazione patrimoniale in linea con bisogni e progetti di vita, soprattutto in un contesto di grande incertezza per il risparmio, come quello che stiamo vivendo».