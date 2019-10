Martedì 15 Ottobre 2019, 06:35

Rapina a mano armata al titolare di un distributore di carburante che ieri intorno alle 9 e 30 si stava recando a depositare in banca l’incasso del fine settimana. Un fuoristrada con a bordo tre individui con il viso travisato, lo ha seguito e speronato fino a tagliargli la strada in via Sandro Pertini a Castel San Giorgio. Due dei rapinatori sono scesi dall’auto e hanno raggiunto la vettura della vittima. Uno di loro ha iniziato a colpirlo al volto col calcio di una pistola. Sebbene fosse in corso la cruenta aggressione, il benzinaio ha avuto l’istinto di reagire e ha tentato la fuga ingranando la retromarcia, ma è rimasto bloccato tra il marciapiede e un palo della luce. Uno dei malviventi ha approfittato della situazione e ha ricominciato a picchiare l’uomo, mentre l’altro complice ha trovato nell’auto della vittima una busta con dentro il denaro e l’ha presa. A quanto pare si tratterebbe di un bottino piuttosto consistente che si aggirerebbe intorno a diverse decine di migliaia di euro. Portato a termine il raid i delinquenti sono risaliti sul fuoristrada, dove ad attenderli c’era il terzo complice al volante, e si sono dileguati.