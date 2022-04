Bancarotta del consorzio Cite: 3 manager nei guai per il crac da 750mila euro

Tre indagati per la bancarotta della società Cite, il consorzio interprovinciale trasporti ecoambientali, fallito nel 2020. I tre amministratori che si sono succeduti negli ultimi anni (dal 2014-2015 fino al fallimento dichiarato con sentenza il 27 ottobre di due anni fa), Carmine Gallo, Giuseppe Vicidomini e Orazio Russo, non potranno esercitare l'attività di impresa e ricoprire uffici direttivi di persone giuridiche e imprese per 12 mesi...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati