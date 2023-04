Banda di ladri in azione, furti nelle case dopo aver danneggiato pubblica illuminazione

Banda di ladri in azione nel comune di Pagani. Le segnalazioni sono diverse, dopo una serie di furti commessi in alcuni esercizi commerciali del centro.

Con danni per diverse migliaia di euro. Un'attività commerciale è stata depredata già più di una volta.

Ora, i colpi riguardano l'interno di diversi appartamenti, oltre che sottrazione di targhe di automobili, dal centro alla periferia. Soldi in contanti quasi sempre. Tra le strade interessate c'è via Filettine, con colpi andati a segno dopo svariati tentativi. Stando alle denunce, vi sarebbe il solito modus operandi da parte dei malviventi, in qualche caso ripresi anche da telecamere di sorveglianza private.

Il gruppo - pare composto da almeno tre persone - si aggira in zona per studiare ogni particolare. Uno dei tre viene piazzato all'esterno, fingendo di essere indaffarato per distrarre i passanti dall'avvicinarsi. Mentre gli altri due sono pronti a forzare le porte d'ingresso. C'è di più, pare che nelle zone colpite dai furti sia stato danneggiato l'impianto di illuminazione pubblica, per permettere alla banda di agire più comodamente. L'idea delle ronde, pure paventata da molti residenti nelle ore notturne, non ha trovato grandi riscontri. I cittadini di Pagani, alla luce di questi episodi, hanno chiesto all'amministrazione comunale più controlli sul territorio.