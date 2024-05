Annunciata la data per l’assegnazione delle Bandiere Blu, il prestigioso riconoscimento che la Fee (Foundation for Environmental Education) attribuisce annualmente per qualità del mare e dei servizi offerti nei centri costieri. Le località premiate hanno già ricevuto l’invito per partecipare alla cerimonia che si terrà presso il CNR di Roma il prossimo 14 maggio, ma fino al momento dell’annuncio c’è l’obbligo di mantenere il massimo riserbo, pena la revoca del vessillo. Nonostante l’alone di segretezza sono ormai pochi i dubbi sulle località che riceveranno l’oscar del mare. La Campania dovrebbe confermare le 18 Bandiere Blu del 2023.

Si tratta di Anacapri, Piano di Sorrento, Sorrento, Massa Lubrense e Vico Equense nel napoletano e di tredici località salernitane. Di queste solo Positano (con Spiaggia Grande, Spiaggia Arienzo e Spiaggia Fornillo) nell’area nord e ben 13 nel Cilento. Bandiera Blu a Capaccio Paestum (Varolato, Laura, Casina d’Amato, Licinella, Torre di Paestum, Foce Acqua dei Ranci), Agropoli (Lungomare San Marco, Porto, Trentova), Castellabate (Lago, Tresino, Marina Piccola, Pozzillo, San Marco, Punta Inferno, Baia Ogliastro), Montecorice (San Nicola, Baia Arena, Spiaggia Agnone, Spiaggia Capitello), Pollica (Acciaroli e Pioppi), Casal Velino (Lungomare, Isola, Dominella, Torre), Ascea (Piana di Velia, Torre del Telegrafo, Marina di Ascea), Pisciotta (Ficaiola, Torraca, Gabella, Pietracciaio, Fosso della Marina, Marina Acquabianca), Centola (Marinella, Le Saline, Le Dune, Porto), Vibonati (Torre Villammare, Santa Maria Le Piane, Oliveto), Camerota (Cala Finocchiara, San Domenico), Ispani (Ortoconte e Capitello), San Mauro Cilento (Mezzatorre). Tra le località escluse dovrebbe esserci Sapri, fuori già lo scorso anno. La città capofila del Golfo di Policastro non dovrebbe rientrare nell’elenco delle località virtuose per scelta dell’amministrazione comunale, impegnata a risolvere alcune criticità lungo la costa.

Sempre il 14 maggio a Roma, oltre alle Bandiere Blu per le spiagge, verranno assegnati anche i riconoscimenti per gli approdi turistici. Nel 2023 a fare en plein furono Agropoli, Palinuro, Casal Velino, Marina di Camerota e Acciaroli, cui si aggiunge il porto di Marina d’Arechi, a Salerno. Anche per gli approdi non dovrebbero esserci sorprese.

Tra gli altri indicatori necessari per ottenere le Bandiere Blu ci sono una corretta gestione del territorio che comprende raccolta differenziata e riduzione dei rifiuti, cura dell’arredo urbano e delle spiagge, accesso al mare per tutti, senza barriere architettoniche e limitazioni.