La Marina d' Arechi, a Salerno ha ottenuto anche quest'anno, per la quinta volta, il riconoscimento della Bandiera Blu assegnato dalla «Foundation for Environmental Education», organizzazione internazionale no-profit, con sede in Danimarca, che promuove l' educazione ambientale. Il porto turistico salernitano si è aggiudicata la Bandiera Blu insieme a 71 approdi turistici e 183 comuni rivieraschi italiani, 8 in più rispetto ai 175 dello scorso anno. Per ricevere la Bandiera Blu dalla FEE il porto turistico deve possedere i servizi necessari e gli standard in conformità ai numerosi criteri richiesti. Di particolare rilevanza viene ritenuta l'adozione di un documento di politica ambientale e di un piano ambientale che includano l'attivazione di buone pratiche in materia di gestione dell'acqua, rifiuti, consumo di energia, salute e sicurezza, uso di prodotti ecologici. «È con grande soddisfazione - ha detto Agostino Gallozzi, presidente di 'Marina d' Arechi Spà - che vediamo riconosciuti anche quest'anno i notevoli sforzi messi in atto per rendere il nostro porto turistico un modello gestionale anche dal punto di vista del rispetto e della tutela dell'ambiente».

Sabato 4 Maggio 2019, 00:05

