Nel Salernitano nove bandiere verdi: ecco le spiagge a misura di bambino

Sono nove le spiagge «verdi», a misura di bambino, in Campania e sono tutte salernitane tranne Ischia. Lo riferisce Italo Farnetani, professore universitario di Pediatria e presidente dell'International Workshop of Green flags il quale ha presentato stamattina, in Calabria, i risultati della sua ricerca. Le spiagge salernitane - riconosciute ormai da anni - sono ad Agropoli - Lungomare San Marco, Trentova; Ascea; Centola - Palinuro; Marina di Camerota; Pisciotta ; Pollica - Acciaroli, Pioppi ; Positano - Spiagge: Arienzo, Fornillo, Spiaggia Grande; Santa Maria di Castellabate; Sapri. A selezionare tutte le spiagge italiane, sono 2.903 i camici bianchi dei bimbi coinvolti nel progetto, medici italiani e stranieri che hanno candidato le mete marine ideali per le famiglie, le hanno studiate e accuratamente selezionate.

«L'Italia è l'unico paese al mondo che ha una mappa balneare pediatrica, che è un'indicazione scientifica a far trascorrere ai figli una vacanza al mare».