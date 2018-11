Martedì 27 Novembre 2018, 06:35

Diciottenne, sola in casa, scopre i ladri che la costringono a chiudersi nella sua stanza e a non «disturbarli». I malviventi erano nella camera da letto e stavano smontando una cassaforte dalla parete quando sono stati beccati dalla ragazza, che era stata insospettita dai rumori. I furfanti, due, incappucciati e con i guanti, non si sarebbero lasciati minimamente condizionare dalla presenza non prevista della diciottenne e sotto minaccia, l’hanno «invitata» a ritornare nella sua camera e a mettersi a letto, raccomandandole di stare in silenzio e soprattutto, di non fare telefonate. È accaduto sabato pomeriggio a Scafati, in via Sant’Antonio Abate. È stata proprio la ragazza, studentessa, a confermare i fatti ai carabinieri e a ricostruire tutto quello che era accaduto in casa in sua presenza.