SAN VALENTINO TORIO. Lascia aperto il bar per un'ora, oltre l’orario consentito, nonostante i divieti imposti dalla zona rossa. L'epilogo è una colluttazione con i carabinieri. E' quanto accaduto giorni fa, a San Valentino Torio, con un uomo che ha aggredito un militare, intervenuto per sanzionare il bar che era gestito dalla figlia.

Erano trascorse le diciotto e trenta quando la titolare di un'attività commerciale era finita al centro di un controllo per una presunta violazione. L'apertura del suo locale, infatti, avrebbe violato le norme imposte a livello nazionale per prevenire la pandemia da Covid-19. Sul posto erano intervenuti gli uomini della stazione locale, per verifiche e multa. A quel punto era arrivato sul posto il padre della ragazza, che aveva cominciato ad inveire contro i carabinieri. In particolare, scagliandosi contro un militare, colpito da un pugno, che gli aveva provocato la rottura degli occhiali e una vistosa ecchimosi sul volto. L’aggressore, un uomo di cinquantasei anni, è stato a quel punto arrestato in flagranza di reato e sottoposto agli arresti domiciliari, su disposizione del pubblico ministero di turno alla Procura di Nocera Inferiore. Le accuse mosse sono resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e oltraggio. Per lui si attenderà, ora, l’udienza di convalida prevista, quando l'indagato comparirà davanti al giudice del tribunale di Nocera Inferiore assistito di fiducia dall’avvocato Nunzio Giudice. In quella sera, saranno ricostruite tutte le fasi dell'episodio, dal controllo al bar fino alla colluttazione. Qualcuno aveva avvertito la caserma dei carabinieri - pare - segnalando disturbo alla quiete pubblica e assembramenti non consentiti dal periodo e dalle normative vigenti per il protocollo sanitario. La vicenda era poi degenerata, dopo l'arrivo di una pattuglia, con l'aggressione dell'uomo ad uno dei carabinieri.

