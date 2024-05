La Polizia di Stato chiude un bar nel Salernitano. Personale del commissariato di Cava dei Tirreni ha apposto i sigilli ad un locale della cittadina. Il provvedimento, emesso dal questore di Salerno, in conseguenza di una lite avvenuta nella notte tra il 6 e il 7 marzo scorso, nella quale un uomo fu ferito dopo una violenta aggressione.

APPROFONDIMENTI Salerno, tutto pronto per il raduno degli ex studenti del Severi: il costo del biglietto andrà in beneficenza Amalfi, tornano le targhe alterne: chi è escluso dal provvedimento Pollica, incontri nelle scuole per promuovere la partecipazione alle elezioni europee

In seguito ad ulteriori controlli, gli agenti hanno riscontrato «l'assidua presenza di soggetti pregiudicati». Si è resa così necessaria l'adozione del provvedimento come «strumento per ristabilire l'ordine e la sicurezza pubblica».