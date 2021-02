Un bar è stato chiuso a Battipaglia e 18 persone sono state sanzionate dalle forze dell'ordine. Nel bar era in corso una vera e propria festa e venivano somministrate bevande ed alimenti oltre le ore 18. Gli avventori sono stati identificati dalle forze dell'ordine e sono stati multati. Sanzione anche per il gestore del bar ed è stato emesso il provvedimento di chiusura dell'esercizio commerciale per 5 giorni.

