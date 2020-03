SARNO. Partiti da una segnalazione dell'Enel, i carabinieri erano arrivati fino al suo bar, a Sarno, scoprendo la preesenza di un magnete su di un contatore che si trovava all'esterno del locale, ma accessibile dal suo interno. E' stato arrestato ieri con l'accusa di furto un 30enne di Sarno, per il quale sono scattati gli arresti domiciliari in attesa del giudizio per direttissima presso il tribunale di Nocera Inferiore. Ad operare i carabinieri della sezione Radiomobile di Salerno, che si erano spinti fino all'Agro Nocerino Sarnese, dopo la segnalazione di alcuni "consumi anomali" segnalati dall'Enel. I controlli a campione, oltre a quelli di controllo del territorio, che pure vengono effettuati, avevano indirizzato i militari presso l'attività commerciale del giovane. Che di fatto, ne era anche il titolare. Una volta all'interno, è stato proprio il ragazzo , mostrandosi collaborativo, ad indicare l'ubicazione del contatore, sul quale i militari hanno scoperto l'aggancio di un magnete. Tecnici dell'Enel, in un secondo momento, con apposita strumentazione, hanno poi rilevato una riduzione notevole del consumo di energia, grazie al congegno, pari a circa al 49%. Sempre secondo le prime stime, partite dal marzo 2018 ad oggi, il ragazzo avrebbe provocato un danno di almeno 34.000 euro. Prima di essere arrestato, il giovane ha reso dichiarazioni spontanee, confermando di avere lui stesso utilizzato quel magnete. Circostanza ribadita anche davanti al giudice, durante la direttissima. In ragione di difficoltà economiche, il ragazzo ha spiegato di aver utilizzato saltuariamente quel magnete, non potendo sostenere la totalità delle spese. © RIPRODUZIONE RISERVATA