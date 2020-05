Due pescatori sportivi di Vallo della Lucania sono stati tratti in salvo dalla capitaneria di porto di Marina di Camerota a cinque miglia dalla costa di Policastro, direzione Maratea. Questa notte il motore della loro barca li ha abbandonati. È andato in avaria. La motovedetta li ha raggiunti. I guardiacoste li hanno tratti in salvo. È stato esploso anche un razzo di segnalazione. La barca è custodita al porto di Policastro. Le operazioni si sono concluse a tarda notte, dopo le 3.00. © RIPRODUZIONE RISERVATA