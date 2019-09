Lunedì 16 Settembre 2019, 06:00

Paura nel primo pomeriggio di ieri nello specchio di mare compreso tra Erchie e Cetara dove, per cause ancora da chiarire, ha preso fuoco un motoscafo con quattro persone a bordo. Tutte illese in quanto sono riuscite prontamente gettarsi in mare non appena avvertito il pericolo. L’incendio del motoscafo, ancorato a circa 300 metri dalla costa si è verificato intorno alle 13 di ieri pomeriggio e le fiamme e il fumo nero e denso hanno richiamato l’attenzione di diportisti in transito e dei bagnanti che si trovavano presso il lido alle spalle del porto di Cetara. E sono stati loro a lanciare l’allarme, mentre i quattro occupanti sono stati tratti in salvo e messi in sicurezza da una delle imbarcazioni che si trovavano a passare nello specchio di mare dove lo scafo stava prendendo fuoco. Sul posto dopo la richiesta di soccorso sono giunti un gommone veloce e una motovedetta della Guardia Costiera di Salerno che hanno provveduto a sgombrare l’area tenendo a distanza le numerose imbarcazioni accorse sul posto mentre dalla strada e dagli arenili decine di persone hanno assistito alla complessa operazione di spegnimento nella quale è stato impegnato un mezzo antincendio giunto dal porto di Salerno.