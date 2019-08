Giovedì 22 Agosto 2019, 06:40 - Ultimo aggiornamento: 22-08-2019 07:20

Ennesima tragedia in mare in Costiera Amalfitana dove nel primo pomeriggio di ieri ha perso la vita un 73enne originario del napoletano. L’uomo, Alfredo Tarantino residente a Brusciano, si trovava in barca con la famiglia al largo di Erchie quando avrebbe avvertito un improvviso malore. Dalla barca, che si è poi diretta verso l’estremità del porto di Cetara, è stato immediatamente lanciato l’allarme al 118 la cui centrale operativa ha inviato sul posto l’ambulanza medicalizzata del Saut di Vietri sul Mare. E poco dopo in zona è giunto anche l’elisoccorso dal quale si è calato un operatore dell’emergenza con il verricello attraverso cui ha raggiunto il punto in cui erano in corso le operazioni di soccorso. Una scena che non è passata inosservata ai centinaia di bagnanti che popolavano l’arenile che hanno subito percepito la gravità della situazione.E sono stati attimi interminabili di tensione e di disperazione quelli vissuti tra la spiaggia e l’estremità del molo dove si è cercato il tutto per tutto pur di rianimare l’uomo che sarebbe stato persino intubato pronto ad essere trasferito con l’eliambulanza del 118. Quarantacinque minuti e più di manovre rianimatorie, raccontano le persone presenti in zona ieri pomeriggio, non sono bastate a salvare la vita allo sfortunato turista che è spirato sul porto di Cetara.