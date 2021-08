Barezzi festival: ad Eboli l'anteprima tra musica primitiva, raggae, rap e funk

Il Raimbow Beach presso la marina di Eboli, il 4 settembre, ospiterà la seconda tappa dell'anteprima 2021 del Barezzi festival.

A partire dalle ore 20, sotto le stelle si alternerà la musica primitiva da fiaba dark degli «I hate my village», il funk della «Banda Maje», i richiami tra raggae e rap del beatmaker «Tonico Settanta».

La XV edizione del «Barezzi festival», in programma dal 4 al 6 novembre 2021 al teatro Regio di Parma quest’anno ospiterà: Carmen Consoli con «Volevo fare la rockstar» per la prima data del suo nuovo tour; Iosonouncane con un concerto che porta dentro l’altrove; i dublinesi «Fontaines D.C.» con la loro unica data in Italia proprio al Barezzi.

Il direttore artistico Giovanni Sparano spiega: «Ho sempre raccolto le sfide come un'occasione di crescita umana e professionale, riuscire a far suonare talenti di questa portata tra la pineta e il mare di casa procura ai miei sensi bellissime visioni che spero si avverino la sera del 4 settembre al Raimbow Beach. Ritornare a suonare dal vivo, poi, rende questo evento ancora più speciale. Tutto è organizzato nel pieno rispetto delle normative a tutela della salute oltre che delle prescrizioni e delle misure anti-Covid vigenti».