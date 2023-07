Baronissi blues festival, start con Irene Grandi

Tutto pronto per l'ottava edizione del Baronissi Blues Festival, organizzato dall'associazione Tutti Suonati, in programma il 18, 19 e 20 luglio presso l'Anfiteatro comunale Pino Daniele. L'apertura, martedì 18, è affidata alla regina del rock-blues italiano Irene Grandi che presenterà il suo ultimo lavoro discografico Io in Blues, una rivisitazione in chiave black dei alcune sue hit, ma anche l'omaggio a grandi artisti internazionali che hanno portato il blues nel mondo. Nel repertorio dal vivo Irene Grandi presenta anche E Poi, suo personale omaggio alla grande Mina, rilettura del famoso brano del 1973.

Mercoledì 19 luglio sarà la volta della texana Carolyn Wonderland, già chitarrista dei Blues Breakers, la band di John Mayall e cara amica del grande Bob Dylan: travolgerà la platea col suo stile Tex-Mex e con la sua voce graffiante. L'opening del suo concerto è affidato agli Stragatti. Giovedì 20 luglio calcherà il palco del BBF un maestro del blues di fama internazionale, da tutti riconosciuto come un grandissimo chitarrista, Albert Cummings, che nella sua carriera ha diviso diverse volte lo stage con B.B. King, Johnny Winter e Buddy Guy. Per questa edizione, l'amministrazione comunale ha inserito un biglietto di ingresso (da € 5 a € 20 a seconda della serata e della tipologia della seduta) e/o un abbonamento che consentirà di assistere a tre concerti al prezzo di due: scelta voluta per venire incontro alle esigenze economiche dei giovani e di chi vuole ascoltare musica di qualità ad un costo più che ragionevole.