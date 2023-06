Baronissi, ecco i vincitori di «Libro aperto» scelti dai ragazzi

Annunciati al Parco della Rinascita di Baronissi i cinque vincitori della seconda edizione di Libro Aperto, Festival di Letteratura per Ragazzi che ha confermato anche quest’anno un grande successo di pubblico, con una partecipazione triplicata rispetto all’edizione 2022.

I vincitori delle cinque categorie di concorso, premiati dai giovani giurati coinvolti nell’evento e destinatari di un premio in denaro, sono: Sezione Zaira dai 7 ai 10 anni - Premio Bice Tortorella Amico a «Il signor Conchiglia» di Gianluca Caporaso. Sezione Zenobia dagli 11 ai 13 anni a «Il cacciatore di nubi» di Christian Antonini. Sezione Zobeide dai 14 ai 18 anni, a tematica ambientale: «Borders» di Giuliana Facchini. Sezione Zoe dagli 11 ai 13 anni, a tematica sportiva a «My Self - conosco i tuoi segreti» di Giada Pavesi. Sezione Zora dai 15 ai 19 anni, dedicata alla poesia

«L’età dell’uva» di Mattia Tarantino. Commossa e soddisfatta Angela Albarano, fondatrice e direttrice artistica di Libro Aperto Festival, che guarda già alla prossima edizione con determinazione: «Libro Aperto non è solo un festival, è una scommessa vinta. Le difficoltà ci sono e ci saranno sempre ma la nostra convinzione e la fiducia che le famiglie e i ragazzi hanno riposto in noi sono ciò che ci porta al successo. Libro Aperto Festival non è solo un evento ma un format che mette al centro la cultura e i giovani! I volti felici dei bambini e dei ragazzi presenti, la serenità delle loro famiglie che partecipano attivamente alle attività in compagnia dei propri ragazzi: tutto questo è Libro Aperto e lo sarà anche nel 2024. Grazie al Comune di Baronissi e tutti i partner per questa seconda indimenticabile edizione. Il viaggio di Libro Aperto continua...».