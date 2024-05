Inaugurazione, ieri mattina, del comitato elettorale di Marco Picarone a Baronissi. Il candidato sindaco ha aperto la sua sede con una folta presenza di pubblico tra candidati consiglieri e cittadini. Lo stesso Picarone ha ammesso di essersi emozionato, tanto da mettere da parte il discorso che si era preparato e procedere a braccio. «Tanto calore dalla mia città – dice - è uno stimolo a fare meglio». Lui che viene da dieci anni di amministrazione con il sindaco Gianfranco Valiante - ha ricoperto sia il ruolo di consigliere che di assessore - adesso si sente pronto a diventare il sindaco «del popolo». Così è stato definito, «uno del popolo», ed è lui stesso ad esserne orgoglioso «perché – sottolinea – io sono uno del popolo e ho sempre vissuto la mia vita in mezzo a voi e la cosa che mi interessa di più è il rapporto con i cittadini così come ho sempre fatto». Due le liste per Marco Picarone: «Picarone Sindaco» e «Siamo di Più». Questo «Siamo di più» è «inteso – dice il candidato sindaco - in termini di valori e di principi, oltre che di cittadini».

LO SCENARIO

Una candidatura la sua che non era scontata, se avesse dovuto seguire le direttive del Pd (il suo partito di appartenenza), avrebbe dovuto appoggiare il candidato scelto dai dem, ovvero Anna Petta, anche lei giovane e con quindici anni di esperienza come vice sindaco e diverse deleghe assessoriali. Invece Picarone, nipote del consigliere regionale Franco Picarone, ha deciso di scendere in campo con due liste civiche. Ma continua il suo rapporto con il Pd: «È il mio partito – dice - e lo sarà per molto tempo ancora». Per lui però «essere al servizio dei cittadini mi gratifica molto. Per questo – spiega - ho ritenuto di cimentarmi in questa proposta. L’ho fatto insieme al gruppo con cui ho lavorato in questi anni, spinto anche dall’entusiasmo di tanti cittadini». Nelle sue liste, infatti, è accompagnato, anche da due consigliere uscenti. C’è Elisa Galdi che ha ricoperto la delega a «Legalità, Diritti Civili e Tutela delle Fasce Deboli» e a fine legislatura lascia la presidenza della commissione Bilancio e la vicepresidenza della commissione alle Politiche Sociali. Luisa Genovese, invece è la decana della politica a Baronissi.

Ormai da decenni in amministrazione, sia con Giovanni Moscatiello sindaco, poi con Franco Cosimato sindaco, ancora con Moscatiello e infine con Gianfranco Valiante. In questi anni ha ricoperto diverse cariche importanti, ma per lei il ruolo di consigliere risulta quello fondamentale ed è su questo che ha fatto il suo intervento nell’ultimo Consiglio comunale. Intanto continua la campagna elettorale degli altri candidati a sindaco. Sia Anna Petta che Tony Siniscalco continuano nel loro percorso incontrando i cittadini. Infine c’è la candidata Alberta Casaburi, scesa in campo sotto il simbolo di Italia Sovrana.