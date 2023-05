Baronissi, Giornata delle Benemerenze, cittadinanze onorarie a Muscogiuri, Giordano e Pirone

Il Comune di Baronissi ha assegnato questa mattina, nel corso di una cerimonia ufficiale a Palazzo di Città, le benemerenze civiche a tre cittadini che si sono insigniti nel campo delle scienze e dello sport. Il sindaco Gianfranco Valiante ha consegnato la Cittadinanza onoraria alla dottoressa Giovanna Muscogiuri per il contributo apportato al progresso della cultura medica con le sue ricerche scientifiche focalizzate in ambito endocrinologico. Consegnate le Cittadinanze Benemerite a Michele Giordano, campione mondiale nel Kung Fu Wushu, per i risultati conseguiti nello sport, e al dottor Daniele Pirone per il contributo alla ricerca scientifica del Paese con gli studi sulla diagnosi precoce del cancro attraverso una tecnica innovativa basata sull'olografia digitale.

«Un'iniziativa - ha sottolineato il sindaco Gianfranco Valiante – fortemente voluta dalla nostra amministrazione che intende insignire personalità che, per meriti sportivi, scientifici e culturali, danno lustro a Baronissi.

Le benemerenze civiche sono un modo per ringraziare coloro che hanno dimostrato un impegno straordinario nella promozione del bene comune. Siamo grati per il loro esempio nel diffondere i valori del dovere, del sacrificio, della cultura e della solidarietà e auspichiamo che siano di ispirazione per le nuove generazioni».