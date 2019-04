Lunedì 1 Aprile 2019, 21:29 - Ultimo aggiornamento: 01-04-2019 22:05

«Esprimo la mia più totale solidarietà e vicinanza a Tony Siniscalco per le frasi ingiuriose trovate sul muro del suo ristorante dirette a lui e al nostro Presidente della Lega - sottolinea Biagio Sequino, responsabile regionale Enti Locali della Lega - Siniscalco è il nostro candidato Sindaco a Baronissi. Questo clima di tensione che si respira in città è l’ennesima prova di quanto l’operato della Lega sia di contrasto con lo strato di illegalità che non vuole ripristinare il senso di legalità nelle Città. Il contrasto alla criminalità con il potenziamento graduale di altri agenti delle forze dell’ordine, la stretta sull’immigrazione e la legittima difesa sono tematiche che Matteo Salvini è riuscito a concretizzare in pochissimo tempo. Siamo convinti che questo è il nostro cammino a tutela delle famiglie e degli italiani. Non ci fermeranno con questi atti intimidatori, andiamo avanti con proposte concrete per il nostro paese».