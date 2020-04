«È deceduta la signora Maria Persiano, uccisa dal Covid-19. La notizia addolora e commuove tutta la nostra comunità. La nonnina ha contratto il coronavirus in un centro di riabilitazione fuori provincia dove risiedeva dal febbraio scorso e, purtroppo, non ce l’ha fatta. Ne ricordiamo tutti la dolce figura. Alla famiglia le più affettuose condoglianze del sindaco Gianfranco Valiante, dell’amministrazione comunale e della città tutta».



È la pagina facebook del Comune di Baronissi a dare la ferale notizia. Ieri mattina più di cento i commenti a cornice della triste comunicazione. Un ricordo univoco per una persona che ha accompagnato più di una generazione con il suo sorriso e la sua disponibilità. La ricordano in tantissimi. La signora Maria per molti anni, insieme al marito, ha gestito una salumeria nella frazione di Sava. Una figura storica che rimane nel cuore per la sua generosità ed il suo altruismo. C’è chi racconta di averla incontrata lo scorso mese di febbraio quando era in partenza per Benevento, diretta alla clinica che l’avrebbe accolta per un ciclo di fisioterapia. Purtroppo, però, da quella struttura è stata trasferita all’ospedale Rummo di Benevento. Il tampone che le avevano fatto aveva dato la sua sentenza. Era risultata positiva. In un primo momento le sue condizioni non sembravano preoccupanti. Poi sarebbe sopraggiunta una crisi respiratoria, un peggioramento che ha reso necessario intubarla e spostarla nel reparto di rianimazione.



Maria, ottantacinque anni, viveva sola a Baronissi. Era vedova e le due figlie da tempo si erano trasferite lontano. Una a Torino, l’altra più vicino, a Benevento. Lei, però, aveva la sua quotidianità nella cittadina della valle dell’Irno ed aveva deciso di restare a Baronissi. Molto devota e credente, faceva parte di un gruppo di preghiera. Una vita scandita da famiglia e lavoro, fino a quando il marito è venuto a mancare, e la cessione dell’attività. © RIPRODUZIONE RISERVATA