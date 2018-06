Sabato 2 Giugno 2018, 06:25 - Ultimo aggiornamento: 02-06-2018 06:25

Essere un disabile nel 2018 costituisce ancora un problema. A nulla servono le carrozzine automatizzate, le scale mobili, i supporti vari e soprattutto il tempo speso da queste persone a recuperare l’autostima e il coraggio. A raccontare l’ultimo disservizio, che ha anche il sapore dell’umiliazione, è Gianluca Memoli, 35 anni, ex consigliere comunale. Fino a ventun’anni era un ragazzo normodotato: atleta, modaiolo, carabiniere, con tanti sogni nel cassetto. Nel 2004 un incidente stradale lo ha reso diversamente abile cambiando la sua vita, anche se non il modo di viverla. La prospettiva è diversa, ma ciononostante non ha mai smesso di credere e ottenere un’indipendenza che gli consentisse di fare le stesse cose che faceva prima. Ma forse tenacia e caparbietà a volte non bastano.«Ieri mattina mi sono recato per la terza volta in dieci giorni al Punto Blu di via del Risorgimento, per richiedere il Twin, il secondo dispositivo Telepass, e sempre per la terza volta ho trovato il posto auto riservato ai disabili occupato da un’Opel Mokka senza contrassegno. All’interno dell’ufficio di front office ero l’unico cliente e i dipendenti erano due. Sarà un caso, ma i conti potrebbero tornare, perché le auto nel parcheggio erano tre, compresa la mia. Quella Opel potrebbe essere molto probabilmente di uno di questi due signori». Ma questo per Memoli non è che il preludio dello spiacevole episodio. Per fortuna con lui c’è il papà, che gli apre la porta del centro assistenza, tra l’altro non a norma, perché non a spinta, ed è a questo punto che accade l’impensabile. «All’interno mi sono ritrovato due postazioni, una per i normodotati e una dedicata a chi è in sedia a rotelle ma chiusa e con tanto di sala d’attesa piantata proprio davanti lo sportello. Faccio finta di nulla e mi avvicino comunque». Ma i due addetti al di là del vetro gli hanno comunicato, come era prevedibile, che quello verso il quale si stava dirigendo era chiuso e avrebbe dovuto avvicinarsi a quello a fianco.