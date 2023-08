Bassorilievo del XV secolo rubato, l'appello: «Aiutateci a ritrovarlo»

Un appello per ritrovare il bassorilievo della Madonna di Santa Maria Maggiore a Nocera Superiore. Lo lancia il GAN, Gruppo Archeologico Nocerino, attraverso le pagine social.

L'opera fu rubata negli anni 80. Risale al XVI secolo: «Aiutateci a ritrovare il bassorilievo della Madonna del Battistero. Le attività del Gan riguardano studi, ricerca, cultura, oggi con questo post lanicamo un appello, abbiamo bisogno di voi tutti". Il gruppo nocerino ha ripercorso la storia del bassorilievo, pubblicando una foto di un negativo di una immagine scattata da Francesco Caso tra il 1950 ed il 1970, ora conservata negli archivi del Mudif. «All’interno del Battistero Paleocristiano di Santa Maria Maggiore - scrivono gli attivisti -, presso l’altare posto alla destra dell’abside, si trovava il “Bassorilievo della Madonna del Battistero”.

Non sappiamo molto di questa bellissima opera se non quanto apprendiamo dall’elenco dal Catalogo dei Beni Culturali del Ministero della Cultura.

Il bassorilievo della Madonna fu rubato dal tempio nell’anno 1980 e da allora ne sono state perse le tracce». Il GAN ha aggiunto:

«Visto l’importanza di questa opera d’arte, sicuramente farà parte di qualche collezione privata o come già capitato, è stata acquistata inconsapevolmente e si trova in qualche parte del mondo». Da qui l’appello alla mobilitazione per ritrovare l’opera d’arte. «Il GAN arriva in tutta Italia e la rete può fare miracoli, ricordatevi di questa immagine, di questo post, condividete, il bassorilievo della Madonna perché deve ritornare al Battistero».