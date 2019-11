© RIPRODUZIONE RISERVATA

"Ciak si gira" all'ospedale di Sarno arrivano " I bastardi di Pizzofalcone ". Il nosocomio di via Sarno Straino è pronto a diventare un vero set Tv per girare alcuni episodi della serie televisiva italiana, diretta da Carlo Carlei, trasmessa su Rai 1.Grande attesa per vedere girare tra i corridoi dell'ospedaleGià nei giorni scorsi i responsabili di produzione hanno incontrato i vertici dell'Asl e la direzione del "Martiri del Villa Malta" per avviare alcuni sopralluoghi e procedere con le autorizzazioni del caso.