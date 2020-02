Tre auto la scorsa notte sono state distrutte dalle fiemme a Battipaglia. I veicoli erano parcheggiati in viale De Crescenzo dove si sono precipitati i vigili del fuoco per spegnrere il rogo e le forze dell'ordine che hanno avviato le indagini per ricostruire l'episodio. I carabinieri della compagnia di Battipaglia, diretti dal tenente Graziano Maddalena, ritengono che non si tratti di un'azione dolosa. L'incendio sarebbe scaturito da una delle tre auto e poi le fiamme hanno distrutto anche gli altri veicoli. © RIPRODUZIONE RISERVATA