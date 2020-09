Batteri killer in ospedale. L’Asl di Salerno con una nota stampa ha comunicato che all’ospedale Maria Santissima Addolorata tra il mese di luglio e il 21 settembre sono stati effettuati molti interventi per individuare ed annientare i batteri. I risultati sono stati negativi, quindi attualmente tutti i reparti sono in piena attività. Nel reparto di medicina su un letto di un paziente è stato individuato l’Aenarobi solfito riduttori Clostridum perfigens. Il direttore sanitario, Mario Minervini, nel comunicato ha evidenziato che «due pazienti affetti dal Costridium si sarebbero presumibilmente contagiati in ospedale, entro le settantadue ore dal ricovero, e la gestione nel setting assistenziale è stata realizzata secondo i protocolli previsti». Un altro paziente, invece, avrebbe contratto i batteri all’esterno della struttura ospedaliera. I controlli effettuati soprattutto in medicina e rianimazione, hanno riguardato in particolare l’Acinetobacter baumanii e il Clostridum. Purtroppo, i batteri che si sarebbero annidati tra le stanze dell’ospedale di Eboli potrebbero aver ucciso due anziani di recente ricoverati al Maria Santissima Addolorata. © RIPRODUZIONE RISERVATA