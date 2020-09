Pericolosi batteri all’ospedale di Eboli. Nelle ultime ore, nella struttura sanitaria, è deceduta un’anziana affetta da patologie ed anche dal clostridium, un batterio che i sanitari hanno combattuto in tutti i modi con terapie antibiotiche, e che potrebbe essere la causa del decesso. I familiari non hanno sporto denuncia, quindi non è scattata alcuna inchiesta, ma il sospetto che il batterio sia la concausa o il vero motivo del decesso è molto forte. Intanto, il clostridium, che provoca dissenteria ed altri problemi all’intestino, da tempo si è annidato nelle stanze del reparto di medicina dell’ospedale di Eboli e, negli ultimi giorni, è stata effettuata la sanificazione del reparto per combatterlo ed annientarlo.

«La situazione è sotto controllo – ha affermato il direttore sanitario dell'ospedale Maria Santissima Addolorata, Mario Minervini – nei giorni scorsi è stata effettuata la sanificazione nel reparto di medicina e il personale si sta attenendo alle procedure del caso. La donna deceduta nelle ultime ore era affetta da molte patologie e dal clostridium».