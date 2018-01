Domenica 14 Gennaio 2018, 15:49 - Ultimo aggiornamento: 14-01-2018 15:49

OTTATI - Questa mattina ha ricevuto il Battesimo, con il nome di Monica, una bimba del Ghana, ospite con la famiglia, papà Ghideon e mamma Esther, del progetto Sprar di Ottati. A farle da padrino e madrina, il sindaco Eduardo Doddato e consorte.«Accogliere, proteggere, promuovere, integrare: sono i 4 verbi scelti da papa Francesco per la 104esima Giornata mondiale del migrante e del rifugiato, che si celebra oggi 14 gennaio - fanno sapere dalla cooperativa La Rada, gestore del progetto - Da tempo proviamo a praticarli attraverso l’accoglienza diffusa ovvero l’ospitalità di quattro o cinque nuclei familiari per ciascun comune - spesso a rischio di desertificazione. I nostri auguri ai genitori Esther e Ghideon e il nostro grazie al indaco Eduardo Doddato e consorte, padrino e madrina della piccola Monica e all’intera comunità di Ottati che ha saputo accogliere, proteggere, promuovere, integrare».«Ho voluto dare un segnale forte e preciso ai concittadini e ad altri - sottolinea Doddato - Ottati e gli ottatesi sanno accogliere, proteggere, promuovere ed integrare chi è come noi anche se viene da lontano o ha la pelle di un altro colore»