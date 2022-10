Battipaglia, 100 alberi per tornare verde

BATTIPAGLIA. Per fare un albero, diceva la filastrocca, ci vuole un seme. Quel seme, a Battipaglia, forse finalmente sarà piantato. L’amministrazione comunale, dopo decine e decine di alberi tagliati, ha finalmente deciso di piantare oltre cento piante per sostiture tutti le piante mancanti. La scelta dell’Amministrazione, come già sta avvenendo in altre parti della città, è colmare le piazzole lasciate vuote e, spesso, colmate con l’asfalto. Per questo sarà messo a dimora un ligustrum, due cespugli da fiore, sei platani, venticinque sterlizie, dieci abelia rosa e sessanta cuphea. Totale dei lavori, che saranno affidati alla Vivai Campanale, è di 3.162,50 euro iva inclusa. La somma, oltre alla rimozione di eventuali ceppaie ancora presenti, comprende anche la cura delle piante almeno per il primo anno di vegetazione. Questo, infatti, è il vero tallone d’Achille del Comune, che, senza personale adeguato, non riesce a garantire la manutenzione del verde pubblico. Gli alberi, così facendo, si ammalano e, senza altre soluzioni, finiscono per essere abbattuti indiscriminatamente.