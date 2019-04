Sabato 13 Aprile 2019, 10:33

Amore di madre, amore di vigilessa. È proprio il caso di dirlo, guardando il video dell’agente della Polizia municipale di Battipaglia, Caterina Greco, che nei giorni passati ha prestato il proprio soccorso agli studenti e ai genitori in difficoltà a causa della pioggia battente.All’uscita di scuola, durante la solita calca che si verifica al suono della campanella, i bambini sono stati colti alla sprovvista da un improvviso scroscio d’acqua. Come d’abitudine, gli agenti della Polizia municipale presidiavano l’uscita da scuola, vigilando sulle operazioni. Operazioni rese molto più difficoltose dalle condizioni metereologiche. Così, la vigilessa Greco - inconsapevole di essere ripresa - ha iniziato a prestare aiuto ai bambini maggiormente in difficoltà, per evitare che si infradiciassero nelle pozzanghere. Nonostante la pioggia non desse tregua, la donna ha continuato a prendere i bambini fra le braccia e ad aiutarli nell’attraversamento stradale.Al punto che, apprezzando gli sforzi dei caschi bianchi, alcuni genitori hanno tirato fuori i propri smartphone per riprendere le scene. Fra questi, anche Sabina Mucciolo: «Per ovvie ragioni ho tagliato il video - ha spiegato successivamente - ma lei ha continuato fino all'ultimo bimbo». Il video, comunque, ha rapidamente fatto il giro del web. Al punto che numerosi cittadini, oltre ad apprezzare pubblicamente, hanno proposto la vigilessa per un encomio.