Vigile aggredito dopo una multa: il video virale sui social

Prima un colpo, poi un secondo, parole grosse e adesso una denuncia nei confronti di un uomo che ha aggredito un ufficiale della Polizia municipale in servizio. È accaduto a Battipaglia, in provincia di Salerno, dove un uomo precedentemente sanzionato dallo stesso casco bianco, ha aggredito alle spalle il vigile urbano fortunatamente senza provocargli gravi danni. Nel primo pomeriggio, l'uomo è stato anche fermato dalla municipale e condotto presso gli uffici del Comando. Si tratta di un 50enne battipagliese.

APPROFONDIMENTI IL CASO Pagani, aggredisce pompiere duranteun incendio: condannato a 7 mesi... LA VIOLENZA Campania, litiga con un immigratoe lo investe: 37enne arrestato IL CASO Torre del Greco, parcheggiatoreabusivo spacca il naso a vigile...

A darne notizia, oltre un video che in questo ore circola sui social, anche lo stesso comandante della Municipale, Gerardo Iuliano: «Il Comandante della Polizia Locale esprime piena solidarietà ed emotiva compartecipazione all’Ufficiale di Polizia Locale aggredito proditoriamente da un individuo - spiega - che riconosceva quest’ultimo quale autore di un pregresso verbale al Codice della Strada». Secondo quanto appreso, nei giorni passati durante lavori di manutenzione di una strada comunale, l’uomo era stato sorpreso a circolare laddove era vietato. Pizzicato dall’ufficiale, era stato per questo sanzionato.

Poteva finire lì e invece, il caso o la premeditazione come dimostreranno le indagini, hanno portato i due uomini sulla stessa strada. Secondo le spiegazioni fornite, l’uomo avrebbe prima tagliato la strada alla volante su cui viaggiava l’ufficiale. Una volta usciti dall’automobile, vi sarebbe stata una discussione e, quando l’agente di Polizia si è voltato, è scattata l’aggressione: «Si condanna fermamente quest’atto di violenza ingiustificata e feroce - prosegue Iuliano - Questa Polizia ha già intrapreso le attività necessarie all’individuazione del soggetto per procedere nei suoi confronti in ordine ai reati di violenza, resistenza e minaccia a P.U.».

Attestati di solidarietà sono sopraggiunti anche dalla prima cittadina di Battipaglia, Cecilia Francese: «Si condanna fermamente questo atto di violenza ingiustificata e feroce - ha detto Cecilia Francese - Sarà inviato tutto al Magistrato, la Polizia locale ha già intrapreso le attività necessarie all’individuazione del soggetto per procedere nei suoi confronti». Anche l’assessore allo Sviluppo urbano, Davide Bruno, e i consiglieri comunali Roberto Cappuccio e Gerardo Zaccaria hanno condannato l’episodio: «Non possiamo tacere dinanzi ad atti dal genere - hanno scritto i tre del gruppo politico Muoviamoci per Battipaglia - All’agente vittima di questo atto di prepotenza esprimiamo tutta la nostra vicinanza e confidiamo che le forze dell'ordine e la Magistratura facciano rispettare la legalità».