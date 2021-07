Tragedia sfiorata a Battipaglia: albero cade nella villa comunale

Tragedia sfiorata a Battipaglia. Un albero è crollato nella villa comunale e per fortuna nessuno è rimasto ferito.

Nel pomeriggio la villa comunale a Belvedere, popoloso quartiere di Battipaglia, è stata chiusa per metterla in sicurezza e rimuovere l'albero.

Non è la prima che a Battipaglia si verificano episodi simili e sono caduti altri alberi, in passato, a piazza Amendola, piazza Della Repubblica e via Domodossola.

I cittadini hanno chiesto di effettuare maggiori controlli ed azioni di manutezione soprattutto nelle ville comunali.