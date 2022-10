Battipaglia, ancora miasmi: «L'amministrazione intervenga»

I miasmi tornano tra gli incubi dei battipagliesi. Nei giorni scorsi, alcuni cittadini hanno lamentato i fastidiosi odori, puntando immediatamente il dito contro gli impianti di trattamento rifiuti. A sollevare la questione è stato il Partito democratico di Battipaglia: «Da oltre una settimana i battipagliesi si (ri)trovano costretti a combattere con l’atavico problema dei miasmi - scrive la segreteria del partito - abbiamo ormai perso il conto delle volte in cui l’amministrazione, anziché affrontare il problema, ha preferito ronzarci intorno». Per questo, la segreteria cittadina ha immediatamente chiesto un intervento a tutela dei residenti.

A rispondere è stato l’assessore all’Ambiente: «Le segnalazioni cui si fa riferimento riguardano un sabato mattina, in una giornata di alta pressione, quando due automobili hanno preso fuoco nei pressi della Ss 18 - spiega Vincenzo Chiera - e un contadino ha dato fuoco a delle sterpaglie nei pressi dell’ex Stir». Per combattere efficacemente qualsiasi recrudescenza del fenomeno, nella consapevolezza che l’impianto di compostaggio di Eboli non può essere perché oggetto di lavori, l’amministrazione si è già messa in moto: «Sin dall’insediamento, comunque, abbiamo chiesto all’Arpac di intensificare i controlli, ma al momento non ci sono state segnalate situazioni preoccupanti per quanto riguarda i Pm - spiega Chiera - insieme con il dipartimento di Chimica dell’Università di Salerno abbiamo introdotto un app, Battiodor, che permette ai cittadini di segnalare tempestivamente e puntualmente i cattivi odori». Questione chiusa? Solo il tempo lo dirà.