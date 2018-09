Mercoledì 12 Settembre 2018, 10:11

Un antico casolare è stato distrutto dalle fiamme la scorsa notte a Battipaglia. La struttura che risale al 1800 ed è un bene dell'ex Ersac ha subito molti danni. L'incendio ha distrutto le stanze del piano rialzato. Per spegnere il rogo la scorsa notte, verso le 4,30, in viale Della Libertà si sono precipitate tre squadre di vigili del fuoco di Salerno e del distaccammento di Eboli. Sul posto anche le forze dell'ordine che hanno avviato le indagini per scoprire le cause del rogo.