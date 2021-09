Battipaglia, anziano si getta dal balcone e muore

Tragedia a Battipaglia. Un anziano, 86enne battipagliese, questa mattina si è gettato dal balcone precipitando per quindici mentre e poi è deceduto sbattendo la testa sull'asfalto. L'episodio è accaduto in via De Crescenzo dove si sono precipitati i soccorritori del 118 e i carabinieri della compagnia di Battipaglia, agli ordini del maggiore Vitantonio Sisto, ma il pensionato era già deceduto. L'anziano prima di gettarsi dal balcone aveva ingerito alcuni farmaci per suicidarsi.