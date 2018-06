Giovedì 7 Giugno 2018, 19:15 - Ultimo aggiornamento: 07-06-2018 19:15

I poliziotti gli intimano l'alt ma il conducente di una utilitaria non si è ferma e contromano, tra le strade di Battipaglia, urta l'auto dei poliziotti e poi lo arrestano insieme ad un pusher. L'episodio è accaduto ieri sera e gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Battipaglia, diretti da Immacolata Acconcia, in un battibaleno hanno bloccato il veicolo ed hanno perquisito i passeggeri, cinque persone.Due pusher sono stati arrestati. Uno dei malviventi aveva nascosto cocaina e hashish negli slip e l'altro oltre ad avere la droga era in possesso di un coltello ed un bilancino di precisione. Altri due giovani che erano nell'auto sono stati segnalati alla Prefettura di Salerno.