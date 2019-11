© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha aggredito e minacciato di morte i poliziotti perchè non voleva farsi identificare e non aveva il ticket di viaggio ed è stato arrestato. L'episodio è accaduto alla stazione ferroviaria di Battipaglia dove gli agenti della Polfer hanno arrestato uno straniero 29enne che era sprovvisto di documenti di riconoscimento e non voleva farsi identificare.