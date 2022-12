Battipaglia, auto distrutte dalle fiamme

Paura a Battipaglia ieri sera per un vasto incendio che ha distrutto due auto e le fiamme hanno raggiunto anche un palazzo in pieno centro. L'episodio si è verificato in una traversa di via Roma. All'improviso le fiamme sono divampate tra le due auto, una Smart e una Renault poi hanno raggiunto l'esterno di un palazzo e i vetri delle finestre del primo piano dello stabile sono andati in frantumi. Molte persone, temendo il peggio, hanno abbandonato le case e si sono precipitate per strada.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, i vigili urbani e la polizia. Il rogo è stato spento e la polizia ha avviato le indagini per appurare se si è trattato di un atto doloso o di un episodio accidentale.