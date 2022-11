Battipaglia, autorizzato un nuovo impianto di rifornimento

BATTIPAGLIA. Via libera all’installazione di un nuovo impianto di rifornimento a Battipaglia. Si tratta della stazione di rifornimento richiesta dalla società Deam Gas srl, che sorgerà sulla strada provinciale 195, in località Bosco II. Una volta completato l’impianto avrà due serbatoi per l’erogazione di gasolio e benzina, della capacità di 25 metri cubi l’uno, e due erogatori di carburante, sempre per gasolio e benzina.

Al momento, invece, resta ancora sospesa la vicenda dell’impianto di rifornimento che dovrebbe sorgere a pochi metri dal liceo scientifico di Battipaglia “E. Medi”. Dopo la decisione del Tar, che ha sostanzialmente rinviato ogni decisione a quando il Comune, e quindi i Vigili del Fuoco, sentenzierà sulla realizzazione dell’impianto, nulla sembra essere andato avanti.

Nel frattempo, però, sono stati autorizzati anche altri due impianti. Sono quelli della De Vivo Energie srl, che ha ottenuto l’autorizzazione all’esercizio provvisorio di un impianto di distribuzione in via Paolo Baratta. Questo è dotato di due serbatoi per benzina e gasolio, uno da 50 metri cubi e l’altro da 30 metri cubi, più un terzo per il gpl, con una capacità di 30 metri cubi. Il secondo impianto, quello della società consortile Gen.Bus, è a esclusivo uso dei bus della Eac e sorge in Via Brodolini. Per tale scopo, la società ha provveduto all’installazione di un serbatoio della capacità di 15 metri cubi.