Baby gang in azione a. Un gruppo di ragazzi, in pieno centro, a ridosso di via Mazzini, ha accerchiato un coetaneo per rubargli lo smartphone. La vittima, un 13enne, ha cercato di difendersi, ma non ci è riuscito. I balordi sono fuggiti appena si sono avvicinati i passanti in aiuto della vittima. Un'azione velocissima messa a segno lunedì scorso, verso le 21,30, tra i vicoli didove i balordi hanno seguito il coetaneo e, mentre per strada non c'era nessuno, lo hanno circondato e gli hanno rubato lo smartphone. La baby gang è fuggita con la refurtiva. Vano l'intervento dei passanti accorsi per aiutare il tredicenne, i ladri hanno avuto la meglio. Nessuno avrebbe allertato le forze dell'ordine, e anche il ragazzo derubato dopo il furto si è allontanato.Non è la prima volta che a Battipaglia, in centro, si verificano vere e proprie risse tra gruppi di ragazzi, a volte per impossessarsi degli smartphone e spesso anche per motivi futili. Poche sere fa, i carabinieri sono intervenuti dinanzi il Municipio, in via Italia per dividere due stranieri che si stavano picchiando. Si sono colpiti anche con cocci di bottiglie di vetro, uno dei litiganti ha inveito contro i militari ed è stato denunciato a piede libero. Nella serata di lunedì scorso si è verificata una lite in via Quarto, poco lontano da via Olevano. Una decina di persone si sono affrontate per strada. Le urla hanno attirato i i residenti della zona che, per evitare il peggio hanno allertato le forze dell'ordine. Poco dopo tra via Olevano e via Quarto sono giunte una pattuglia dei carabinieri ed una volante della polizia ma, nel frattempo, i protagonisti della lite sono svaniti nel nulla. Non è escluso che la rissa sia scaturita per motivi legati allo smercio di stupefacenti tenuto conto che tra via Olevano e via Quarto abitano molti pusher.