Domenica 23 Settembre 2018, 14:30

BATTIPAGLIA - Bimba di due anni si allontana dalla madre cade violentemente sul pavimento e finisce in ospedale. L'episodio è accaduto ieri mattina in un supermercato. La bimba è stata subito soccorsa dai genitori che l'hanno accompagnata in auto al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria della Speranza. La minorenne è stata visitata e sottoposta ad una Tac. È stato diagnosticato il trauma cranico e alcune contusioni. La prognosi per la piccola è di quaranta giorni. L'incidente si è verificato verso le 12 di ieri mattina. La piccola stava camminando con la madre nel supermercato ma all'improvviso si è allontanata e dopo qualche passo è caduta violentemente sul pavimento urtando la testa. Immediata la corsa al pronto soccorso dove la bimba è giunta in lacrime e poi è stata subito sottoposta agli accertamenti clinici. Momenti di apprensione per i genitori della bambina che dovrà comunque rimanere sotto osservazione mentre le contusioni sono state medicate. Nelle prossime ore potrebbe essere sottoposta ad altri accertamenti clinici per controllare l'evoluzione del trauma cranico. La bimba subito dopo la caduta è stata soccorsa dai genitori e gli inservienti del supermercato ed è scoppiata in lacrime. Poi, i genitori hanno deciso di non temporeggiare, sono saliti in auto e si sono precipitati al pronto soccorso. La bambina dopo tutti gli accertamenti clinici è stata trasferita nel reparto di pediatria.Non ci sarebbero responsabilità da parte di alcuno, soprattutto del supermercato, ma si sarebbe trattato soltanto di una terribile fatalità, di quelle che capitano solitamente ai bambini.