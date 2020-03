Una bicicletta, o quella che sembra la carcassa di un mezzo a due ruote, sulla riva del fiume Tusciano. È l’assurdo ritrovamento che, questa mattina, è stato effettuato a Battipaglia, in provincia di Salerno. I cittadini hanno immediatamente segnalato il ritrovamento di quella che sembra una bicicletta.



La carcassa è stata ritrovata nei pressi di una delle ville comunali della città, in un’ansa del fiume che attraversa la città proprio in pieno centro. Il corso d’acqua, per il momento, lambisce il mezzo a due ruote, ma non è ancora in grado di trasportarlo a valle. È chiaro però che alla prima pioggia, la bicicletta sarà trascinata fino a mare.



Il ritrovamento è lo specchio, ancora una volta, delle condizioni in cui versa il fiume Tusciano. Solo da poco si è fermato lo sversamento sconsiderato da parte degli oleifici locali, che hanno a più riprese finito per cambiare il colore delle acque, fino a renderli marroni. Adesso, dopo gli scarti di lavorazione dei frantoi, anche le biciclette finiscono nel fiume. © RIPRODUZIONE RISERVATA