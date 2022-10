Battipaglia, cambia ancora la raccolta differenziata dei rifiuti

La raccolta differenziata battipagliese è nuovamente destinata a cambiare. Già a partire da questa settimana, infatti, le utenze domestiche autorizzate potranno depositare i mastelli contenenti pannoloni e pannolini al mercoledì, mentre il conferimento avverrà al giovedì.

Una modifica richiesta dalla stessa società che esegue la raccolta, la partecipata Alba. Nell’ultima riunione sindacale, infatti, i vertici della società avanzavano questa richiesta in virtù dell’affollamento che si verificava al venerdì. In questa giornata, infatti, le maestranze di Alba erano costrette a effettuare una tripla raccolta: frazione organica, multimateriale e, per l’appunto, i pannolini. Situazione che, evidentemente, esponeva a inutili difficoltà di espletamento dell’incarico. Da qui, l’idea di modificare il sistema di raccolta anticipando il giorno di conferimento al giovedì.

Questa, comunque, non è l’unica novità introdotta. Proprio nei giorni scorsi, il sindaco Cecilia Francese e l’assessore all’Ambiente, Vincenzo Chiera, hanno annunciato l’introduzione di una app che aiuterà i residenti nella gestione della raccolta differenziata. «La città ha risposto bene al nuovo sistema di raccolta differenziata con risultati incoraggianti, ma bisogna fare ancora meglio - ha detto il Sindaco di Battipaglia - Ecco perché l'uso anche di una app per accompagnare la campagna informativa che coinvolgerà anche le scuole del territorio. Se migliora la quantità e qualità della raccolta differenziata, si abbassano i costi di conferimento e di conseguenza raggiungeremo l'obiettivo di ridurre ulteriormente la Tari». L’app si chiama W-MySir Data Science e si integra con MySir, gestionale dei flussi di rifiuti, e MyCdr, gestionale dei centri di raccolta, scambiando in tempo reale le informazioni relative alla raccolta.