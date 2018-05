Martedì 22 Maggio 2018, 13:57 - Ultimo aggiornamento: 22-05-2018 13:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Poteva avere conseguenze molto più gravi, il sinistro che stamattina ha provocato il crollo di un lampione della pubblica illuminazione. La forza dell’urto, infatti, è stata tale che il lampione è finito sul parabrezza di una delle automobili coinvolte, fortunatamente senza provocare conseguenze gravi.Il sinistro è avvenuto intorno alle 7 di questa mattina, a Battipaglia. Lungo via Belvedere, all’angolo con via Vanvitelli, due automobili - una Fiat Punto e un’Audi A4 station wagon - sono finite fuori strada, travolgendo anche un palo dell’illuminazione. Non è chiara la dinamica del sinistro, al momento. Entrambe le automobili erano dirette in direzione di Bellizzi, con la Punto che sembra essere stata tamponata dall’Audi, terminando la sua corsa sul marciapiede. In ogni caso, lo scontro ha provocato il crollo del palo della luce, finito sul cofano e sul parabrezza della Punto.Sul posto sono sopraggiunti i Carabinieri di Battipaglia, ma, a quanto pare, non vi sarebbero state conseguenze. Se non per il palo, il cui crollo ha richiesto l'intervento di una squadra di tecnici per la riparazione.