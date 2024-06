Triplo omaggio ad Antonio de Curtis, in arte Totò, che il comune di Battipaglia ha voluto tributare per celebrare uno degli artisti più amati d'Italia. Domani, alle ore 12, Elena Anticoli De Curtis, nipote del Principe della risata, scoprirà il busto in bronzo su pietra raffigurante il celebre attore, che sarà collocato nell'area pedonale a est di Piazza Ferrovia. Un'opera acquistata anni addietro dall'amministrazione comunale che finalmente trova una sua degna collocazione e che ricorda il nesso che c'è tra Totò e Battipaglia, menzionata in alcuni film dell'attore, come «Totò, Peppino e a malafemmina», quando i due hanno appuntamento con delle signorine che però sono poco puntuali «Ma che fine hanno fatto queste ragazze, portano ritardo».



«Portano ritardo che l'hai pigliate per l'accelerato di Battipaglia?», fu la mitica citazione relativa alla cittadina della Piana, che sottolineava ironicamente la lentezza dei treni locali a quel tempo.

A seguire gli altri due eventi. Alle 18.30 si terrà il taglio del nastro della personale del maestro Antonio Morgese dal tema: «Il neoverismo sociale - Battipaglia e Totò». In esposizione opere riguardanti Totò e lavori della corrente artistica di Morgese su diverse tematiche che affliggono la nostra società, da eventi catastrofici naturali, come tsunami, bradisismo, terremoto, al dramma della droga.



La serata sarà quindi allietata dalla presenza del cantautore Mario Cafarelli che canterà «Malafemmena», dell'attore e regista Vito Cesaro, direttore del teatro Giuffré di Battipaglia, mentre la presentazione della mostra sarà a cura di Vito Rizzo giornalista-scrittore. Poco dopo si svolgerà la presentazione del libro «Vi disegno il mio Totò», sempre a cura di Morgese, che avendo avuto modo di conoscere Antonio de Curtis, coglierà l'occasione per raccontare diversi aneddoti relativi al grande attore napoletano.



La mostra sarà al salone di esposizione «Piazza della Cultura e della Cittadinanza Attiva» a Palazzo di Città fino al prossimo 16 giugno. «Ho alle spalle 50 anni di vita artistica, Argan mi definì a Roma il caposcuola del neoverismo sociale, ho conosciuto Totò da ragazzino e l'ho omaggiato con cinquanta opere di cui ne presenterò molte a Battipaglia», spiega Morgese, la cui prefazione al libro («Vi disegno il mio Toto, i 1001 volti espressivi del Principe della risata nel cinema e nel teatro», Arteteca edizioni - 2023), porta la firma di Elena Anticoli De Curtis. «Totò non aveva 10, 100 o 1000 volti ma molti di più. Nelle mie opere ne racconto alcuni.

Sono napoletano, ho abitato nel quartiere San Carlo all'Arena, a poca distanza della casa di Totò alla Sanità, sono diventato amico di sua figlia Liliana e poi della nipote, Elena, ho conosciuto anche sua moglie, Diana Rogliani, donna bellissima, che mi raccontò che «Malafemmena», la famosa canzone di Totò, era dedicata a lei, perché lui era «pazzo di gelosia».